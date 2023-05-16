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Ольга Бузова опубликовала раритетные кадры из «Дома-2» и рассказала о личном празднике

Ирэна Колесова
Общество
Ольга Бузова опубликовала раритетные кадры из «Дома-2» и рассказала о личном празднике
Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам о том, что отметила свой личный праздник. В понедельник, 15 мая, исполнилось ровно 19 лет с момента ее первого появления на телеэкранах России.

— Ровно 19 лет назад вы впервые увидели меня на телеканале ТНТ в реалити-шоу «Дом-2». Затем было много разных программ и на телевидении, и на радио, всех не перечислить. 19 лет, Карл! Сегодня мой профессиональный праздник, — поделилась Бузова в своем Telegram-канале.

Ольга Бузова добавила, что на данный момент генерирует большое количество идей, которые она обязательно сможет воплотить в реальность в билжайшем будущем. По ее словам, в своих идеях она преследует главную цель — чтобы зрительский интерес не угасал, а наоборот, развивался.

Телеведущая Ольга Бузова назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке». По словам Бузовой, подписчики ежедневно спрашивают ее об экс-супруге, поэтому она решилась «поставить крест» на этом.

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