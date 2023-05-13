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«Жена-то ревнует»: Бузова напомнила Тарасову, как он «любит изменять» своим женам

Евгений Жуков
Общество
«Жена-то ревнует»: Бузова напомнила Тарасову, как он «любит изменять» своим женам
Фото: Youtube / ШАСТУН

Телеведущая Ольга Бузова назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке». По словам Бузовой, подписчики ежедневно спрашивают ее об экс-супруге, поэтому она решилась «поставить крест» на этом.

По словам звезды, сведения о том, что Тарасов станет участником упомянутого шоу, не соответствуют действительности. Певица отметила, что ее бывшему мужу «нужен хайп на суперрейтинговом проекте».

Кроме того, Бузова порекомендовала Тарасову прекратить использовать ее имя для своего пиара.

— Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже моветон. Жена-то ревнует, а мы все знаем, как ты любишь им изменять, — написала артистка в своем Telegram-канале.

Скандал между бывшими супругами идет уже продолжительное время. Например, недавно Тарасов заявил, что устал от лжи Бузовой, и пожаловался на отсутствие доверия между ними в период совместной жизни. Сама артистка при этом выразила сожаление, что спустя столько лет после развода он пытается ее задеть.

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