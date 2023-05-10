Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Устал слышать вранье»: Тарасов объяснил свои нападки на Бузову

Евгений Силаев
Общество
«Устал слышать вранье»: Тарасов объяснил свои нападки на Бузову
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

С момента развода футболиста Дмитрия Тарасова и певицы Ольги Бузовой прошло почти семь лет. Тем не менее бывший игрок сборной России до сих пор не может перестать говорить об отношениях со звездой эстрады.

Долгое время спортсмен никак не комментировал расставание с Бузовой, однако в 2020 году прервал молчание. С тех пор он то и дело припоминает бывшей супруге ее «грехи». Спортсмен объяснил это тем, что устал от лжи певицы.

— Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался, — рассказал Тарасов в интервью Lady Mail.

В августе прошлого года Дмитрий Тарасов предпринял новую попытку помириться с экс-возлюбленной после того, как она отказала в сотрудничестве. Бывший супруг знаменитости записал видеообращение с рэпером Александром Тарасовым, более известным под псевдонимом T-Killah.

После первого обращения бывшего мужа Бузова вспомнила старые обиды. Певица отметила, что последние несколько лет футболист поливает ее грязью.

Знаменитости Дмитрий Тарасов Ольга Бузова
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте