«Устал слышать вранье»: Тарасов объяснил свои нападки на Бузову

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С момента развода футболиста Дмитрия Тарасова и певицы Ольги Бузовой прошло почти семь лет. Тем не менее бывший игрок сборной России до сих пор не может перестать говорить об отношениях со звездой эстрады.

Долгое время спортсмен никак не комментировал расставание с Бузовой, однако в 2020 году прервал молчание. С тех пор он то и дело припоминает бывшей супруге ее «грехи». Спортсмен объяснил это тем, что устал от лжи певицы.

— Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался, — рассказал Тарасов в интервью Lady Mail.

В августе прошлого года Дмитрий Тарасов предпринял новую попытку помириться с экс-возлюбленной после того, как она отказала в сотрудничестве. Бывший супруг знаменитости записал видеообращение с рэпером Александром Тарасовым, более известным под псевдонимом T-Killah.

После первого обращения бывшего мужа Бузова вспомнила старые обиды. Певица отметила, что последние несколько лет футболист поливает ее грязью.