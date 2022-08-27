«Мне уже не интересно»: Тарасов ответил Бузовой на отказ помириться

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Футболист Дмитрий Тарасов предпринял новую попытку помириться с экс-возлюбленной певицей Ольгой Бузовой после того, как она отказала в сотрудничестве. Бывший супруг знаменитости записал видеообращение с рэпером Александром Тарасовым, более известным под псевдонимом T-Killah.

— Я просто хотел тебе сделать коммерческое предложение хорошее и не копаться в личном и в грязном белье, которое мне сейчас уже не интересно. Кто бы что ни говорил: мы можем спокойно сесть и по-партнерски поговорить: ты просто выслушай предложение и все, — сказал он.

Отмечается, что до этого Тарасов предложил Бузовой помочь в продвижении его любительского футбольного клуба «Родина — медиа». Проект является совместной работой футболиста и рэпера, передает Пятый канал.

После первого обращения бывшего мужа Ольга Бузова вспомнила старые обиды. Певица отметила, что последние несколько лет футболист поливает ее грязью, публикуя личные фото и видео, а также оскорбляет ее и проплачивает публикации, которые порочат честь артистки.