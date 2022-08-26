«Выгнал меня после операции»: Бузова отреагировала на предложение Тарасова о совместной работе

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Телеведущая и певица Ольга Бузова в ответ на предложение о совместном проекте от ее бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова вспомнила старые обиды.

Она отметила, что последние несколько лет футболист поливает ее грязью, публикуя личные фото и видео, а также оскорбляя ее и проплачивает публикации, которые порочат честь бывшей жены.

— Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями, — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Кроме того, согласно письму телеведущей, экс-супруг изменял ей в браке и вел себя неподобающе. При этом свое послание телеведущая закончила строчками Иосифа Бродского: «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост...».

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