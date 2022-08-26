Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хайп или искренние чувства: психолог рассказал, какие звездные пары женятся ради продвижения

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Хайп или искренние чувства: психолог рассказал, какие звездные пары женятся ради продвижения
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Поющая телеведущая Ольга Бузова остро отреагировала на предложение экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова помириться. В своем Telegram-канале артистка опубликовала «официальное письмо», обращенное к бывшему мужу. В нем она заявила, что не заинтересована в нем как в друге, а также подчеркнула, что ее мало волнуют любые проекты, связанные с Тарасовым. Она уточнила, что в ее сердце, рабочем графике и жизни нет для него места. «Вечерняя Москва» узнала у звездного психотерапевта и психолога Евгения Фомина, почему большинство звездных пар, несмотря на развод, продолжают устраивать перепалки в медиапространстве, и возможна ли любовь «без купюр» в подобных союзах хотя бы на первоначальном этапе отношений.

По словам Фомина, чувство любви медийным личностям, как и любому человеку, не чуждо. Однако выстроить здоровые отношения двум знаменитым людям, как правило, мешает их собственное эго.

— Конечно, не все звезды женятся и выходят замуж исключительно с целью пиара и хайпа. Имеются и таковые, безусловно. Но причислять все звездные браки к данной категории я бы не стал, — сказал психоаналитик.

Он также подчеркнул, что зачастую любящие друг друга знаменитости стараются до последнего не выносить сор из избы, чтобы не привлекать излишнего внимания к внутрисемейным проблемам. Тем более если хайпа и без того хватает.

— Понять, что пара пошла под венец только ради продвижения самих себя, можно сразу, — заметил Фомин. — Такие «влюбленные» не упускают ни одной возможности для самопиара. Путем частых скандалов и чудовищных выходок на публике они постоянно привлекают объективы камер в свою сторону. Они будут использовать максимально любые средства продвижения, лишь бы их имена не сходили со страниц прессы.

Те влюбленные, которые испытывают светлые чувства друг к другу, но понимают, что их совместный союз терпит поражение, тихо расходятся без привлечения папарацци, громких заголовков в глянце и многосерийных ток-шоу, заметил собеседник «ВМ».

— Если экс-супруги, которым, в принципе, уже ничего не нужно друг от друга, внезапно устраивают дебаты, это означает, что кому-то из них или им обоим понадобилось внимание, чтобы напомнить о себе, — сказал Фомин.

В подобных историях такому светлому и искреннему чувству, как любовь, нет места. Зато есть место для собственной выгоды и хайпа, заключил звездный психоаналитик Евгений Фомин.

звезды Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте