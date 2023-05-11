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«Твои дети будут петь «Мало половин»: Бузова жестко ответила Тарасову на обвинения во лжи

Евгений Жуков
Общество
«Твои дети будут петь «Мало половин»: Бузова жестко ответила Тарасову на обвинения во лжи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила бывшему мужу, экс-футболисту Дмитрию Тарасову, который в недавнем интервью обвинил ее во вранье и заявил об отсутствии доверия между ними в период совместной жизни.

— Устал???? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» акапелло петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене (орфография и пунктуация автора сохранены), — заявила звезда в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что уважает свое прошлое, каким бы оно ни было, поскольку все уже свершилось.

Речь идет о словах Дмитрия Тарасова, который заявил, что устал от лжи певицы. Долгое время спортсмен никак не комментировал расставание с Бузовой, однако некоторое время назад все же прервал молчание. Тарасов рассказал, что артистка «хайпилась на разводе» и говорила «откровенную ложь».

Несмотря на сложные отношения между экс-супругами сегодня, еще в августе прошлого года Тарасов предпринял попытку помириться с бывшей женой после того, как она отказала ему в сотрудничестве.

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