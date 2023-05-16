Байден вновь обсудит с Конгрессом повышение потолка госдолга

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Президент США Джо Байден во вторник, 16 мая, собирается провести очередной раунд переговоров с Конгрессом о том, как решить вопрос повышения потолка госдолга. Такую информацию распространили в Белом доме.

Во встрече примут участие сам американский лидер, спикер палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Пока никаких других подробностей грядущей встречи в Белом доме раскрывать не стали, пишет РИА Новости.

О том, что необходимо принимать серьезные меры на фоне потолка госдолга в США, министерство финансов этой страны заявило еще в январе 2023 года. В Белом доме просят Конгресс поднять потолок, не соблюдая при этом никаких условий. В то же время, в палате представителей тормозят такие действия и связывают их с урезанием расходов американского бюджета.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак рассказал о последствиях дефолта в США. По его словам, вокруг Соединенных Штатов может сразу же понизиться кредитный рейтинг. Эксперт предполагает, что развитие ситуации по этому плану сможет немного отрезвить США и, возможно, окажет положительное влияние на уровне мировой арены.