Гинеколог Темишева: Раннюю менопаузу вызывают курение, стресс и болезни

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Причиной слишком ранней менопаузы могут быть самые разные заболевания, а также вредные привычки, в том числе курение. Об этом рассказала акушер-гинеколог клиники академика Ройтберга «Медицина» Яха Темишева.

Она отметила, что к таким последствиям также могут привести слишком сильные стрессы или наследственность. Специалист добавила, что менструация может прекратиться у женщин в раннем возрасте из-за слишком сильной худобы или некоторых болезней. Например, артрита, красной волчанки, нарушений функции щитовидной железы и сахарного диабета.

— Кроме того, менструация может прекратиться после применения химиотерапии, облучения по поводу тяжелых заболеваний, — добавила специалист в беседе с «Газетой.ру».

По словам доктора, в норме менопауза должна наступать у женщин в возрасте 50–52 лет, а более раннее прекращение менструации сигнализирует о сбоях в организме.

Современная женщина проводит в периоде постменопаузы около трети своей жизни. Поэтому, с одной стороны, важно понять, что менопауза — это не старость, не конец жизни, а просто следующий этап. Подробнее об этом периоде и главных мифах в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины им Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО Минздрава России Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Марина Берковская.