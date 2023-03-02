«Приливы и мучения»: эндокринолог Берковская развеяла популярные мифы о постменопаузе

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Современная женщина проводит в периоде постменопаузы около трети своей жизни. Поэтому, с одной стороны, важно понять, что менопауза — это не старость, не конец жизни, а просто следующий этап. С другой стороны, важно разобраться, что и каким образом меняется в организме, какие симптомы и неприятности могут поджидать, а также, как их предотвратить. Подробнее об этом периоде и главных мифах в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины им Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО Минздрава России Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Марина Берковская.

Приближение менопаузы, то есть последней в жизни женщины менструации, называется переходным периодом или менопаузальным. В норме она наступает в возрасте от 45 до 55 лет (в среднем — в 51 год), переходный период, как правило, длится в течение 1–3 лет до этого. Период жизни женщины, следующий за последней менструацией, называется постменопаузой. О ее наступлении можно говорить, если менструации отсутствуют в течение года, поэтому время устанавливается ретроспективно.

Миф первый

Постменопауза — это обязательно «приливы» и «мучения».

Вовсе нет. Во-первых, далеко не все женщины испытывают проявления климактерического синдрома, а во-вторых, если приливы есть, то терпеть и мучиться вовсе необязательно. Современная медицина умеет справляться с ними как медикаментозными, так и немедикаментозными средствами.

Миф второй

Многие считают, с постменопаузой приходит окончание или резкое сокращение половой жизни.

Опять же это неправда, по крайней мере, так быть не должно. У женщины в постменопаузе во время полового акта могут появляться различные неприятные симптомы (сухость, боль и т. п.), связанные с атрофическими изменениями слизистой, однако это можно и нужно корректировать, в том числе врач может назначить местные средства с эстриолом.

Миф третий

В постменопаузе увеличивается риск переломов, поэтому нужно снизить физическую активность, меньше заниматься спортом, чтобы ничего случайно не сломать.

Риск переломов действительно увеличивается. А вот снижение активности как раз, наоборот, еще больше ускорит прогрессирование остеопороза, и риск переломов только вырастет. Кроме того, упражнения на баланс снижают риск падений, а хороший мышечный корсет защитит кость, если вы все-таки упали.

Миф четвертый

С наступлением менопаузы происходит резкое старение организма.

На самом деле резко ничего не меняется, но постепенные возрастные изменения, конечно, развиваются, причем появляются они еще до менопаузы. В том числе, изменяется состояние кожи: она становится более сухой, теряет липиды, влагу и упругость, появляются морщинки и склонность к пигментации. Естественно, это расстраивает женщину, поэтому важно знать, как с этим бороться. В первую очередь нужно подобрать правильных уход и поддержать восстановительные функции кожи, а также при желании воспользоваться достижениями современной косметологии.

Как постменопауза может повлиять на здоровье

В постменопаузе повышается риск сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы их минимизировать, женщине стоит постараться не набирать вес. Это бывает непросто, но вполне возможно хотя бы не набрать много, а также регулярно контролировать уровень глюкозы, липидного спектра крови и артериального давления, отказаться от курения.

Постменопауза сопряжена с потерей минеральной плотности костной ткани из-за дефицита эстрогенов, что может привести к остеопорозу и переломам при минимальной травме. Чтобы этого избежать, всем женщинам в менопаузе следует определять риск переломов по онлайн-калькулятору FRAX, правильно питаться, употреблять продукты, богатые кальцием, сохранять высокую физическую активность, принимать витамин D и отказаться от вредных привычек.