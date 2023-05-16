Актриса из сериала «Каменская» и фильма «Стрелы Робин Гуда» Разума умерла на 72-м году жизни

кадр из фильма «Стрелы Робин Гуда»

Советско-латвийская актриса Регина Разума скончалась в возрасте 71 года. Такое сообщение появилось на официальном сайте Нового Рижского театра во вторник, 16 мая.

— С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума, — говорится в публикации.

О причинах смерти прославленной артистки пока ничего не сообщается.

Артистка Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в латвийской столице Риге. Она отучилась в столичном хореографическом училище, а затем поступила на актерский факультет консерватории имени Язепа Витола. Карьера в киноиндустрии началась для нее в 1971 году. Самые известные роли она исполнила в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда», «Право на выстрел» и многих других.

Отдельную известность в России принесли ей съемки в сериале «Каменская», где она исполнила одну из ролей. Пока не сообщается о том, когда именно пройдет прощание с артисткой и где ее похоронят.