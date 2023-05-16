Поражает мозг, глаза и почки: что такое трихинеллез и какие последствия он может вызвать
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Первый случай заболевания трихинеллезом зарегистрирован в Красноярском крае за три последних года. Трихинеллез — это опасное заболевание, которое передается через мясо свинины и может спровоцировать летальный исход. Чем опасна инфекция и насколько тяжело она протекает, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной.
По ее словам, личинки трихинеллы проникают в организм через ЖКТ, циркулируют по крови и оседают чаще всего в мышцах, в том числе в сердечной.
— Могут выноситься с кровью и в любые другие органы: мозг, глаза, почки. Там, где оказываются трихинеллы, начинается воспаление, — пояснила врач. — Даже если человек вылечился, а вокруг личинки уже образовалась оболочка с кальцием внутри, после попадания в органы она может повреждать ткани, и эти функции утрачиваются на всю оставшуюся жизнь.
Мескина предупредила, что болезнь протекает очень тяжело, вплоть до летального исхода, а заразиться можно в нескольких случаях.
- Ошибки при соблюдении санитарных условий
— Если соблюдаются все санитарные правила, животные из частных хозяйств зарегистрированы, проводятся специальный контроль и исследования мяса, то это заболевание сводится к нулю, — пояснила специалист. — Но в домашнем хозяйстве мясо не проходит проверку, поэтому вероятность такого заболевания есть.
- Плохая обработка
Инфекционист рассказала, что вероятность заражения также увеличивается, если употреблять мясо после плохой термической обработки (засоленное мясо, либо сало).
— Однако даже если мясо содержит личинки, трихинеллеза можно избежать, правильно обработав продукт (обжарить или хорошо проварить — прим. «ВМ»), — рассказала Мескина.
Она выделила симптомы, свойственные заболеванию. Среди них:
- высокая лихорадка;
- недомогание;
- гриппоподобное состояние;
- боли в мышцах.
Лечение, как отметила врач, проходит очень тяжело. Используются непростые препараты с подключением инфузионной терапии, чтобы облегчить побочные проявления.