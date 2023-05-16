Поражает мозг, глаза и почки: что такое трихинеллез и какие последствия он может вызвать

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Первый случай заболевания трихинеллезом зарегистрирован в Красноярском крае за три последних года. Трихинеллез — это опасное заболевание, которое передается через мясо свинины и может спровоцировать летальный исход. Чем опасна инфекция и насколько тяжело она протекает, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной.

По ее словам, личинки трихинеллы проникают в организм через ЖКТ, циркулируют по крови и оседают чаще всего в мышцах, в том числе в сердечной.

— Могут выноситься с кровью и в любые другие органы: мозг, глаза, почки. Там, где оказываются трихинеллы, начинается воспаление, — пояснила врач. — Даже если человек вылечился, а вокруг личинки уже образовалась оболочка с кальцием внутри, после попадания в органы она может повреждать ткани, и эти функции утрачиваются на всю оставшуюся жизнь.

Мескина предупредила, что болезнь протекает очень тяжело, вплоть до летального исхода, а заразиться можно в нескольких случаях.

Ошибки при соблюдении санитарных условий

— Если соблюдаются все санитарные правила, животные из частных хозяйств зарегистрированы, проводятся специальный контроль и исследования мяса, то это заболевание сводится к нулю, — пояснила специалист. — Но в домашнем хозяйстве мясо не проходит проверку, поэтому вероятность такого заболевания есть.

Плохая обработка

Инфекционист рассказала, что вероятность заражения также увеличивается, если употреблять мясо после плохой термической обработки (засоленное мясо, либо сало).

— Однако даже если мясо содержит личинки, трихинеллеза можно избежать, правильно обработав продукт (обжарить или хорошо проварить — прим. «ВМ»), — рассказала Мескина.

Она выделила симптомы, свойственные заболеванию. Среди них:

высокая лихорадка;

недомогание;

гриппоподобное состояние;

боли в мышцах.

Лечение, как отметила врач, проходит очень тяжело. Используются непростые препараты с подключением инфузионной терапии, чтобы облегчить побочные проявления.