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В США заявили о неизбежности серьезных экономических проблем

Ирэна Колесова
Экономика
В США заявили о неизбежности серьезных экономических проблем
Фото: flickr/whitehouse

США в ближайшее время не станут объявлять дефолт, однако нарастающий госдолг не позволит стране избавиться от серьезных проблем в экономике. В этом уверен известный американский инвестор Джим Роджерс.

— Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это, я тебе гарантирую. Американцы не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не собираются звонить всем банкам в мире и говорить: мы не будем платить вам. Этого не произойдет. Они могут обмануть всех. Они могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать. И все будет только ухудшаться, — сказал Роджерс в интервью РИА Новости.

Он высказал мнение, что особенно сильно это скажется на молодежи в США, когда поколение станет старше. По его словам, подобное было в Великобритании в 70-е годы, когда страна буквально погрязла в долгах, и именно такой сценарий сейчас грозит Соединенным Штатам. Если потолок госдолга поднимут, то это, вопреки всем ожиданиям, может только усугубить ситуацию.

По словам Роджерса, сейчас многие государства в мире укрепляют свое положение в экономике. И США особенно остро почувствуют силу проблемы примерно лет через 100. На первом и лидирующем месте обязательно окажется другая страна, хотя пока еще сложно сказать, какая именно, подытожил аналитик.

Очередная попытка разрешить ситуацию произойдет уже во вторник, 16 мая. Президент США Джо Байден собирается провести очередной раунд переговоров с Конгрессом о том, как решить вопрос повышения потолка госдолга. Такую информацию распространили в Белом доме.

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