Энрике Иглесиас в последний момент отменил концерт из-за серьезной болезни

Фото: Pixabay

Испанский певец Энрике Иглесиас решил внезапно отменить свое выступление на фестивале в Мексике в самый последний момент, буквально уже перед концертом. По данным издания The Mirror, у музыканта выявили пневмонию, с которой выступать он просто не мог.

— Дорогие поклонники, к моему большому сожалению, я не смогу появиться на шоу сегодня вечером в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали абсолютный покой, а также запретили мне садиться в самолет, – сообщил Иглесиас-младший, чьи слова цитирует издание.

Пока о том, насколько сильной оказалась пневмония у артиста, ничего не сообщается. Известно, что именно Иглесиас должен был стать главной приглашенной звездой на Мексиканском фестивале, однако мероприятие прошло без его присутствия. Зрителям сразу сообщили, что при желании они могут сдать билеты и получить обратно все потраченные средства.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем возникают у Иглесиаса уже не в первый раз. В 2007 году его подкосила бессонница, и медикаменты при этом не сильно помогали. Однако в итоге артист смог справиться с проблемой.

Артист давно женат на российской спортсменке. Фотомодель и теннисистка, которая удостаивалась титула первой ракетки мира, Анна Курникова — многодетная мама. У спортсменки подрастают трое малышей: две дочери и сын. Всех их Курникова родила в гражданском браке с певцом Энрике Иглесиасом.