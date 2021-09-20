«Такие солнышки»: Анна Курникова запечатлела троих детей от Энрике Иглесиаса

Фото: instagram.com

Фотомодель и теннисистка, которая удостаивалась титула первой ракетки мира, Анна Курникова — многодетная мама. У спортсменки подрастают трое малышей: две дочери и сын. Всех их Курникова родила в гражданском браке с певцом Энрике Иглесиасом.

Звездная пара редко показывает наследников поклонникам, но в воскресенье, 19 сентября, теннисистка решила сделать исключение. Она запечатлела сына и дочерей катающимися на игрушечной машинке по двору особняка в Майами и поделилась домашним видео в микроблоге в Instagram.

Дети очень похожи друг на друга, все кудрявые и светловолосые — в свою маму-блондинку.

Поклонники звездной пары пришли в восторг, увидев эти кадры.

«Сладкие детки»; «Такие солнышки. Здоровья и вечного счастья деткам»; «Какие сладкие! Дай бог им долгой и счастливой жизни», — написали фолловеры.

Напомним, двойняшки Курниковой и Иглесиаса Николас и Люси появились на свет в 2017 году. А 30 января 2020 года у пары родилась дочка Мэри.

МакSим показала фото прогулки со старшей дочкой. Звездная мама покачалась с наследницей на качелях, а потом обе уютно устроились на скамейке. На одном из снимков Саша целует маму в щечку, на другом — МакSим прильнула к дочери, прикрыв глаза.