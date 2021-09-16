«Красотки»: МакSим показала прогулку со старшей дочкой

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим впервые после выписки из больницы, где она провела почти два месяца, опубликовала в микроблоге Instagram фото, сделанные на детской площадке. На них артистка предстала во время прогулки со старшей дочерью, 12-летней Сашей.

Звездная мама покачалась с наследницей на качелях, а потом обе уютно устроились на скамейке. На одном из снимков Саша целует маму в щечку, на другом — МакSим прильнула к дочери, прикрыв глаза.

Артистка для прогулки облачилась в костюм из белого денима, а ее дочь — в бледно-голубые джинсы и блузу ванильного оттенка.

Подписчиков МакSим восхитили эти семейные фото, они написали множество теплых слов.

«Мама рядом — это счастье»; «Я так всем сердцем и душой за вас молилась. Как же хорошо, что у вас все налаживается. Живите и берегите себя и детей»; «Красотки»; «Любимая наша Максим! Здоровье вам! Переживала за вас», — высказались пользователи.

МакSим рассказала о первом желании после выхода из комы. Девушку ввели в состояние искусственной комы, чтобы она могла находиться на аппарате ИВЛ, а после — ЭКМО.

1 сентября МакSим впервые после болезни появилась на публике. Артистка отвела младшую дочь в школу, в первый класс. До этого Яна Богушевская, менеджер певицы, сообщила, что МакSим проходит длительное восстановление после долгого пребывания в искусственной коме. С 13 августа звезда находится дома и проходит курс реабилитации под бдительным присмотром врачей.