Певица МакSим рассказала о первом желании после выхода из комы

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица МакSим, которая недавно переболела коронавирусом в тяжелой форме, рассказала о том, чего ей захотелось сразу после выхода из комы.

Девушку ввели в состояние искусственной комы, чтобы она могла находиться на аппарате ИВЛ, а после — ЭКМО.

Ее лечащий врач Денис Павлов рассказал, что после отключения медикаментозной седации пациентка пришла в себя буквально через полчаса. В это время ее двигательная активность была минимальной, а препараты, которые ей вводили, пока не позволяли делать то, чего она хотела.

— Я увидела их взгляд. Мне было достаточно. Они смотрели такими глазами, что я поняла, что что-то случилось. Почему они меня спрашивают, где я нахожусь? Думаю, совсем, что ли, с ума сошли? В Дубае! — вспоминает артистка в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Она рассказала, что врачи начали задавать еще какие-то вопросы, но отвечать на них певица не захотела.

— Я сказала, что хочу роял-чизбургер, соус кисло-сладкий и кока-колу безо льда. Они так серьезно на меня смотрели, что нужно было подрасслабить ситуацию. Принесли это все потом, спустя долгое время, — смеется артистка.

МакSим вспоминает, что пробуждение после комы было не первым — девушка до этого приходила в сознание, но подать сигнал окружающим ей не удалось.

— Я приходила в себя, когда была в коме. Самый ужас, что ты не можешь позвать на помощь, моргнуть, никак не можешь показать, что ты в сознании. Ты все понимаешь, а люди этого не замечают. Один раз я точно помню. Мне казалось, что это была вечность. Невыносимое чувство беспомощности. Был момент, когда я хотела подать знак, пальцем пошевелить, закричать, но никак. Потом наступило осознание, что настолько не хватает воздуха, что ты дышишь, как рыба на берегу, и настолько это больно... Такое состояние, что думаешь лучше закончить дышать и поставить точку, потому что не знаешь, когда это закончится, — делится артистка.

Ранее МакSим рассказала, что после лечения от коронавируса на ее теле осталось много шрамов. Она проходит период восстановления.