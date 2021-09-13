«Трубка выходила через шею»: певица МакSим показала шрамы после коронавируса

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица МакSим, недавно перенесшая коронавирус, рассказала о шрамах, которые теперь есть на ее теле после лечения от коронавируса.

Чтобы улучшить состояние певицы, ее сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО.

— У меня трубка стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею, — рассказывает певица в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Врач, который помогает певице с реабилитацией, рассказывает, что, помимо трубок от аппаратов, к артистке было подключено много катетеров.

— Там проводов было очень много, — вспоминает доктор.

После болезни МакSим насчитала у себя девять шрамов.

— Ну, ничего не поделаешь, — вздыхает артистка.

Лечащий врач МакSим рассказал, почему не сразу понял, что его пациенткой стала известная певица.