«Тело серого оттенка»: лечащий врач МакSим объяснил, почему не сразу узнал певицу

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач-анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов рассказал о том, в каком состоянии певица МакSим приехала в городскую больницу № 52. Он вспоминает, что узнал певицу не сразу – только спустя 20 часов он понял, что его пациентом стала знаменитость.

— Это не МакSим. Это симпатичное тело темно-серого, чуть-чуть, конечно, у нее был живой оттенок, но это очень тяжелый пациент с очень тяжелой дыхательной недостаточность. И начинается тяжелая борьба с теми проблемами, с которыми она к нам приехала. Низкое содержание кислорода в крови, высокий риск получить ряд осложнений, который она получила, и огромный срок с момента заражения, — вспоминает доктор в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Врач рассказал, что певицу в больнице подключили к аппарату ЭКМО, который помогает организму функционировать. Все это время МакSим находилась в состоянии искусственной комы, из которого, по ее словам, организм удалось вывести не сразу.

— На седьмой день она получила внутрибольничную пневмонию. Дней 25 она лежала в пограничном состоянии. Но мы нашли удачную комбинацию, и состояние пациентки начало улучшаться. Мы попытались вывести ее из комы, но произошло ухудшение. Мы провели КТ и увидели, что в легких образовались… ну… дыры, — вспоминает доктор.

Певица проходит реабилитацию, так как легкие в результате болезни были повреждены на 95 процентов.

МакSим рассказала, как отправилась на концерт в Казань, после которого по прилету в столицу ее госпитализировали.