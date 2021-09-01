Певица МакSим впервые после болезни появилась на публике

Фото: instagram/maksimartist

Впервые после болезни российская певица МакSим (Марина Абросимова) появилась на публике. Артистка отвела младшую дочь в школу, в первый класс. Об этом в среду, 1 сентября, рассказала представитель звезды.

По ее словам, МакSим всегда старается находиться рядом с детьми в важные жизненные моменты. День знаний не стал исключением.

— Все, что касается дочек, для нее очень важно, никогда не ставит концерты или съемки, если в семье праздник. Для нее важно было отвести младшую дочку в первый класс. Ну и, конечно, для первоклашки необходимо присутствие мамы рядом, — передает РИА Новости со ссылкой на слова представителя артистки.

Младшая дочь певицы поступила в столичную школу № 1287. Сама МакSим выразила желание стать участником управляющего совета учебного заведения. Директор школы подтвердила данную информацию и опубликовала в социальных сетях совместный снимок со звездой.

В четверг, 26 августа, Яна Богушевская, менеджер певицы, сообщила, что певица МакSим проходит длительное восстановление после долгого пребывания в искусственной коме. С13 августа звезда находится дома и проходит курс реабилитации под бдительным присмотром врачей.