В США рассказали, когда у Вашингтона закончатся деньги для Зеленского

Фото: whitehouse

В Соединенных Штатах уже в ближайшие месяцы могут закончиться средства, которые пока усиленно идут на финансирование Киева. Такое мнение высказали обозреватели издания Politico.

— Финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета, — заявили авторы материала.

Они подчеркнули, что еще в декабре прошлого года в Конгрессе одобрили очередной пакет помощи для Украины. Сумма составила порядка 48 миллиардов долларов. Однако средства расходуются очень быстро, и уже к маю из этой внушительной суммы осталось только 6 миллиардов. Надолго этого не хватит, считают журналисты.

В статье говорится, что очень скоро такая ситуация заставит американских законодателей опасаться последствий. Некоторые конгрессмены уверены, что в поддержке Киева нельзя делать ни единого перерыва.

Белый дом при этом называет несколько иные сроки. США смогут оказывать военную помощь Украине даже в случае объявления дефолта, но только до конца финансового года. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Напомним, финансовый год в стране завершится 30 сентября.