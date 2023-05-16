Не только курение: врач Кондрахин назвал факторы, ведущие к проблемам с легкими

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Курение — не единственная причина возможных проблем с легкими. В некоторых случаях к ухудшению состояния здоровья могут привести и менее значимые факторы, например плохая экология. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Эксперт подчеркнул, что сигареты все еще остаются наиболее распространенным провокатором серьезных заболеваний сердца.

— Безусловно, самая вредная привычка — табакокурение. Есть четкие данные, что курение табака приводит к сильным изменением в легких, — рассказал специалист.

При этом, отметил он, последние исследования говорят о еще большем влиянии на здоровье из-за употребления вейпов, чем традиционного табака. Электронные сигареты тоже наносят серьезный вред здоровью, уверен Кондрахин.

Наркотические вещества также способны повлиять на состояние легких, отметил врач.

— Психостимуляторы, всевозможные наркотические вещества, используемые через вену, рано или поздно приведут к развитию инфекции и заражению внутренних органов, — объяснил терапевт.

Хронические инфекционные заболевания (например, бронхиты) также негативно сказываются на состоянии легких, уверен эксперт.

Провоцировать проблемы с легкими могут плохая экология и регулярное использование бытовой химии, предупредил Кондрахин.

— Ухудшить состояние легких может постоянная загазованность и задымленность воздуха. Может негативно влиять нахождение рядом с химическим производством, использование бытовой химии — в ней много вредных веществ, — рассказал собеседник «ВМ».

Если человек живет в экологически неблагополучном районе, ему нужно стараться по минимуму находиться на загазованном воздухе. Можно даже поставить дополнительные окна и убрать зазоры, чтобы не было щелей, рекомендовал Кондрахин.

Частое посещение природных мест — отличная профилактика заболеваний легких, уверен эксперт.

— Надо периодически выезжать на свежий воздух — в леса, парки. Легкие могут сами компенсировать вред. Просто если он наносится постоянно, то тогда болезни неизбежны, — резюмировал врач.