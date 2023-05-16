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В столице пройдет пресс-конференция Московской студенческой хоккейной лиги

Павел Иванов
Спорт
В столице пройдет пресс-конференция Московской студенческой хоккейной лиги
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, м. Юго-Западная, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2 Карта всех событий

Пресс-конференция Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) и гала-матч между сборной МСХЛ и сборной АЛХ (Ассоциации любительского хоккея) состоятся 17 мая. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба МСХЛ.

В рамках реализации поручений президента России по развитию молодежного спорта хоккеисты-любители и бывшие профессиональные спортсмены объединили команды московских вузов в одну лигу — МСХЛ.

— Хоккей — наш национальный вид спорта, отражающий лучшие черты русского характера, — подчеркнула президент мужского хоккейного клуба Алина Бородаева.

На пресс-конференции 17 мая будут показаны состав руководства МСХЛ и важные хоккейные проекты, а также подписаны соглашения о сотрудничестве между МСХЛ и хоккейным клубом «Легенды хоккея».

Уточняется, что почетными гостями мероприятия будут легендарный советский и российский хоккеист Александр Якушев, футболист и хоккеист Александр Мостовой, вице-президент АЛХ, олимпийский чемпион Сергей Светлов, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и актер Иван Мулин.

По словам организаторов, после пресс-конференции будет сыгран гала-матч между студентами и приглашенными гостями.

Конференция состоится в 18:00 по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 2.

Столичная хоккейная команда Pride впервые приняла участие во всероссийском спортивном мероприятии — Фестивале адаптивного хоккея.

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