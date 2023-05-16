Пьяная жительница Подмосковья зарезала сожителя и рассказала об этом соседке

Фото: СК РФ

Московская область, Котельники, микрорайон Белая Дача Карта всех событий

В Подмосковье пьяная женщина зарезала сожителя из-за ссоры на кухне. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 16 мая.

По ее словам, преступление произошло в микрорайоне Белая Дача в городе Котельники. Пьяная 37-летняя местная жительница, находясь у себя дома, поссорилась с 31-летним сожителем. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила его в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Позже женщина рассказала о преступлении соседке, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали. Суд отправил ее в СИЗО.

Похожая история произошла в подмосковной Шатуре. Пара, жившая в гражданском браке, поссорилась на кухне во время распития алкогольных напитков. В какой-то момент женщина схватила нож и зарезала возлюбленного.