«Откуда паника?»: есть ли в России дефицит автозапчастей

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Срок ожидания автозапчастей на импортные машины среднего и премиального сегментов в России составляет до полугода. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей автомобильной индустрии. Действительно ли в России наблюдаются проблемы с запчастями и как автомобилисты могут найти нужную деталь, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По его мнению, в последнее время ситуация с автозапчастями в России не менялась.

— Не очень понятно, откуда пошла паника. По каким-то позициям у нас и раньше были длительные сроки ожидания. Что-то сейчас действительно стало хуже. Например, усложнились поставки запчастей для американских марок. Но глобально ничего не поменялось, поводов для паники не вижу, — уверен специалист.

Как отметил Гудков, популярные запчасти (например, расходники вроде тормозных колодок и дисков) для самых разных брендов в России как были на складах, так и есть. Сроки их ожидания минимальны, при этом цены на такие запчасти подросли.

Проблемы могут возникать в случае с редкими автомобилями или сложными деталями, уточнил собеседник «ВМ».

— У нас могут быть нюансы по редким заказным моделям. Или, например, громоздкие большие детали вроде капотов не всегда выгодно держать на складах. Но что-то уже китайцы успешно выпускают, и такие детали можно привезти от них, — объяснил Гудков.

При этом с запчастями на ставшие очень популярными в России китайские машины пока еще не все гладко, заметил эксперт. Несмотря на предоставляемую гарантию, нередко каких-то позиций либо нет в наличии, либо можно приобрести исключительно оригинальную запчасть. Глобальная проблема китайских авто в том, что для них (в отличие от европейских) не разработаны общедоступные каталоги запчастей, что может приводить к путанице, подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, при необходимости в Россию может попасть абсолютно любая автомобильная деталь.

— Пересылка у нас по-любому работает. Есть фирмы, которые готовы привезти любую запчасть из любой части планеты. Вопрос исключительно в цене, — заметил специалист.

Гудков обратил внимание, что автомобильная индустрия продолжит приспосабливаться к новым реалиям. Например, в Китае все больше налаживают производство запчастей для любых автомобилей. Кроме того, многие агрегаты можно ремонтировать — об этом говорит богатый опыт восстановления запчастей, имеющийся у некоторых стран. В России такая индустрия тоже должна окрепнуть, заключил собеседник «ВМ».