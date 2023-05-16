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Петербуржцы и гости города скупили почти 8,5 тонны рыбы на «Празднике корюшки»

Ирина Игнатенко
Общество
Петербуржцы и гости города скупили почти 8,5 тонны рыбы на «Празднике корюшки»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители и гости Петербурга за выходные дни скупили почти 8,5 тонны рыбы на «Празднике корюшки». Чаще всего покупали корюшку в жареном виде.

Гулянья, посвященные нересту корюшки, проходили не только в Петропавловской крепости, но и в парке 300-летия Петербурга.

Как отмечают организаторы праздника, в этом году спрос на рыбу был больше, чем в прошлом. Число посетителей выросло из-за хорошей погоды и развлекательной культурной программы, передает издание «Невские новости».

Гости праздника поделились впечатлениями от посещения мероприятия.

— Ходили в парк 300-летия на праздник корюшки. Поели рыбки, посмотрели концерт. Отлично провели время, — рассказала Лариса Крашенинникова.

— Провели чудесный семейный день — и посетили фестиваль корюшки в парке 300-летия. За все года в Питере это был второй раз, когда я пробовала корюшку, — поделилась впечатлениями Ольга Караева в комментарии газете «Петербургский дневник».

Сезонные точки по продаже корюшки открылись в 11 районах Санкт-Петербурга. Рыбак Михаил Медведев рассказал, как и где выловить рыбу самостоятельно, не покидая границ мегаполиса.

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