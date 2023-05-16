Левкин: В столичном районе Отрадное начинается строительство детсада на 250 мест

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Северо-Восточном административном округе начали строительство нового детского сада с бассейном. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

— В районе Отрадное начинается строительство детского сада на 250 воспитанников в составе жилого комплекса «Сигнальный 16», недалеко от станции метро «Владыкино», — говорится в сообщении.

Уточняется, что образовательная организация будет рассчитана на 10 групп по 25 человек. По словам Левкина, при строительстве будут применены современные решения проектировки зданий, в частности переменная этажность. На первом этаже разместятся столовая и медицинское отделение, на втором — залы и кабинеты для развивающих занятий. Бассейн, в свою очередь, разместят в пристроенном здании, состоящем из одного надземного и одного подземного этажа.

Также глава ведомства отметил, что административные помещения будут выполнены в виде open space и разместятся на третьем этаже.

16 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице будут построены восемь новых детских садов.