Ефимов: Восемь детских садов построят в столице в рамках реализации МаИП

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В Москве будут построены восемь новых детских садов. Застройщики получили в аренду почти 5,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) без торгов. Об этом во вторник, 16 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что детские сады построят в районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском в Новой Москве.

— Город без торгов выделил застройщикам в аренду почти 5,2 гектара земли в разных районах для строительства восьми детских садов, рассчитанных на 1,7 тысячи воспитанников. Сейчас работы находятся на разных стадиях — от проектирования до завершения строительства, — рассказал Владимир Ефимов.

Всего в рамках реализации МаИП планируется создание 19 новых объектов образования. Для их строительства застройщики получили от города почти 22 гектара земли.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что детские сады будут рассчитаны на разное количество воспитанников. Например, в одном из них смогут обучаться 350 детей, в другом — 150, а еще в одном — 140.

На севере столицы силами инвесторов возводят пять школ и детских садов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.