Московский производитель мясных деликатесов увеличил объем выпуска продукции благодаря нацпроекту

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московский производитель мясных деликатесов «Востряково-2» увеличил объем выпускаемой на пилотном потоке продукции на 40 процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Это произошло в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Компании удалось за полгода увеличить объем выпускаемой продукции марки «Сало белорусское» почти на 40 процентов. На старте проекта компания в сутки могла упаковывать 5,4 тонны продукта из свиного шпика, сейчас — 7,5 тонны.

Помимо этого, уменьшилось время изготовления: сегодня партия из 7,5 тонны проходит полный цикл за шесть с половиной дней вместо одиннадцати.

Кроме того, столичный производитель АО «ТЗМОИ», занимающийся выпуском медицинской техники, увеличил в 1,5 раза скорость создания изделий в расчете на одного специалиста благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Сотрудники компании вместе с экспертами провели инвентаризацию склада и определили места хранения каждой единицы товара, что позволило сократить время на поиск нужного оборудования.