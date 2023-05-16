Андрей Бочкарев: Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Останкинском районе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Частный застройщик заключил договор аренды земельного участка в столичном районе Останкино для капитального строительства на нем физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Частный застройщик уведомил о готовности приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с гаражом, — сказал он.

По словам заммэра, площадь будущего пятиэтажного здания составит 20,4 тысячи квадратных метров. ФОК будет предназначен для людей всех возрастных групп с разным уровнем физической подготовки.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин также отметил, что будущий объект будет иметь прямоугольную форму, которую разделит ФОК и гараж. Уточняется, что в составе ФОК будут находиться четыре крытых бассейна и три круглогодичных под открытым небом. Также на территории ФОК будут возведены тренажерный зал с панорамными окнами и SPA-комплекс с разными видами бань.

4 мая председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила о новом проектируемом ФОК в столичном районе Зябликово.