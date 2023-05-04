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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зябликове

Лейла Алиева
Город
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Зябликове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Воронежская улица Карта всех событий

В столичном районе Зябликово инвестор построит новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Это будет современный многофункциональный комплекс, оснащенный тренажерами и бассейном. Его строительство в первую очередь нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи, — отметила она.

Реализация проекта позволит создать в городе дополнительные рабочие места, а также положительно скажется на рентабельности района. Также в рамках комплекса планируется построить коммерческие помещения, где откроются магазины и точки бытового обслуживания.

Еще один ФОК появится в районе Строгино на месте недостроя. В двухэтажном здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров построят залы фитнеса и силовой подготовки, зал единоборств, медицинский кабинет, а также кафе.

Также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном предлагается построить в Ивановском. Здание построят на участке площадью 0,48 гектара, а прилегающая территория будет благоустроена.

Строительство ФОК Район Зябликово
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