Андрей Бочкарев: В районе Строгино на месте недостроя появится физкультурно-оздоровительный комплекс

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Москва, улица Маршала Катукова, вл33 Карта всех событий

В столичном районе Строгино приступили к реконструкции недостроенного объекта, на месте которого появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на месте объекта незавершенного строительства по адресу улица Маршала Катукова, владение 33. Недострой расположен в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий», — рассказал он.

В двухэтажном ФОК площадью 1,5 тысячи квадратных метров построят залы фитнеса и силовой подготовки, зал единоборств, медицинский кабинет, а также кафе. По завершении реконструкции объект будет эксплуатироваться на коммерческой основе.

Другой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном предлагается построить в Ивановском. Здание построят на участке площадью 0,48 гектара, а прилегающая территория будет благоустроена.

В районе Бибирево уже завершили строительство спортивного комплекса с бассейном для Училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.