Токсиколог Кутушов рассказал, с чем нельзя есть гречку
Любимая всеми гречка, несмотря на ее пользу для организма, относится к продуктам, которые могут сгущать кровь. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.
Как пояснил эксперт, гречку не рекомендуют употреблять ежедневно. Также не рекомендуется есть гречку с жирным мясом, копченостями, консервами и алкоголем. Эти продукты дополнительно способствуют сгущению крови.
Также не стоит есть гречку с сахаром, передает Царьград.
В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал гречку суперфудом — продуктом, который содержит множество необходимых для здоровья молекул. Благодаря им гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения, передает Nation news.
Каши на завтрак и в качестве гарнира включают в рацион многие люди. О пользе каш рассказала нутрициолог Любовь Андреева. По ее словам, наибольшую пользу для здоровья могут принести чечевичная каша и каша из зеленой гречки. Их важно есть женщинам старшего возраста.