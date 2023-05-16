Токсиколог Кутушов рассказал, с чем нельзя есть гречку

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Любимая всеми гречка, несмотря на ее пользу для организма, относится к продуктам, которые могут сгущать кровь. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Как пояснил эксперт, гречку не рекомендуют употреблять ежедневно. Также не рекомендуется есть гречку с жирным мясом, копченостями, консервами и алкоголем. Эти продукты дополнительно способствуют сгущению крови.

Также не стоит есть гречку с сахаром, передает Царьград.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал гречку суперфудом — продуктом, который содержит множество необходимых для здоровья молекул. Благодаря им гречка защищает от диабета, лишнего веса, развития злокачественных опухолей и старения, передает Nation news.

Каши на завтрак и в качестве гарнира включают в рацион многие люди. О пользе каш рассказала нутрициолог Любовь Андреева. По ее словам, наибольшую пользу для здоровья могут принести чечевичная каша и каша из зеленой гречки. Их важно есть женщинам старшего возраста.