Супругу экс-канцлера ФРГ уволили с работы за посещение посольства России 9 мая

Фото: РИА Новости

Со Ён Ким-Шредер, супруга экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, была уволена из компании NRW.Global Business. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила немецкая газета Bild.

Как отмечает газета, это случилось после 9 мая, когда пара посетила организованный посольством России в ФРГ торжественный прием в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— Шредер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления, — приводит издание слова представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур.

Уточняется, что Со Ён работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Компания, по словам Нойбаур, несколько раз указывала Шредер-Ким, что их сотрудники не должны публично высказываться по политически деликатным темам, особенно на тему нынешних событий на Украине, передает ТАСС.

В ФРГ часто критикуют экс-канцлера Шредера за его тесные связи с Россией. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разрешение конфликта на Украине не должно наступить на условиях, предложенных Россией.