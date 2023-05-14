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Шольц: Мир на Украине не должен наступить на условиях России

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц: Мир на Украине не должен наступить на условиях России
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разрешение конфликта на Украине не должно наступить на условиях, предложенных российской стороной. Об этом сообщает издание Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, проводит визит в Германию, где он встретился с Шольцем. Украинский лидер выступил со своим предложением наступления мира с Россией, которое полностью поддержал немецкий политик.

Уточняется, что Зеленский напомнил о мирном плане Украины из 10 пунктов. Он заявил, что страна готова к миру только при выполнении всех выдвинутых ей требований.

Канцлер Шольц поддержал президента Украины.

— Украина готова к миру. Но при нашей поддержке они требуют, чтобы не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, — приводит его слова издание Spiegel.

Зеленский в ходе пресс-конференции с Шольцем сообщил, что украинская армия не имеет достаточного количества оружия, чтобы атаковать российские территории в ходе планирующегося контрнаступления.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на обещанное страной контрнаступление.

Украина Владимир Зеленский Россия Германия Олаф Шольц
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