Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщают немецкие телеканалы.

По приезде украинского лидера встретили с военными почестями, у офиса канцлера его поприветствовал взвод солдат. В настоящее время проходит встреча политика с Шольцем, после которой, вероятно, Зеленский отправится в Ахен, где его наградят международной премией имени Карла Великого, передает РИА Новости.

О том, что украинский президент может приехать в Германию, впервые сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ 9 апреля. Уточняется, что это первый визит Зеленского в Германию с начала спецоперации.

Накануне президент Украины прилетел с рабочим визитом в Италию. В ходе встречи с премьер-министром Джорджией Мелони Зеленский поднял вопросы реализации «формулы мира». Также они обсудили поддержку на пути вступления Украины в Евросоюз и партнерство с Североатлантическим альянсом.

Помимо этого, украинский лидер получил аудиенцию у Папы римского Франциска. Понтифик подарил ему бронзовую оливковую ветвь — символ мира, а Зеленский в свою очередь ответил подарком в виде богородичных икон.