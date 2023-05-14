Зеленский: У Украины нет сил и оружия для атаки на территорию России

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Украинская армия не имеет достаточного количества оружия, чтобы атаковать российские территории в ходе планирующегося контрнаступления. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

— Мы не атакуем территорию РФ. На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать, — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

Зеленский добавил, что в настоящее время продолжается подготовка к контрнаступлению. В случае неудачи, заверил он, ряд стран задумается о необходимости проведения мирных переговоров, передает РИА Новости.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление.