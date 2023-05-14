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В США рассказали, почему может провалиться контрнаступление ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США рассказали, почему может провалиться контрнаступление ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.

— Единственное, я думаю, что может все запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину, — заявил он.

Ходжес также отметил, что в администрации президента США пресутсвуют люди, которые не разделяют его взгляды на украинский конфликт и не стремятся к победе Киева. Это в очередной раз доказывает, что политики не могут определиться с целью поддержки Вашингтона, передает слова генерала Ходжеса Business Insider.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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