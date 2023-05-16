ФСБ задержала украинку, собиравшую данные о группировке ВС РФ «Восток»

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Сотрудники ФСБ арестовали украинку за передачу информации о позициях группировки ВС РФ «Восток». Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ, — говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли технические средства, в которых были найдены данные о местоположении и деятельности группировки войск ВС РФ «Восток», принимающей участие в спецоперации.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Шпионаж», передает РИА Новости.

Ведомство также публикует кадры задержанной шпионки.

Недавно сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена».