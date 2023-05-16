Сергунина: Участников просветительской акции «Библионочь» ждут спектакли, лекции и концерты

Фото: ГБУК Москвы «Мосразвитие»

Более 700 мероприятий подготовили в рамках общегородской просветительской акции «Библионочь». Об этом во вторник, 16 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Старт «Библионочи» будет дан на Южном речном вокзале. Здесь в 18:00 состоится открытие мобильного пункта книгообмена. Он оснащен оборудованием для выдачи единого читательского билета библиотек Москвы и укомплектован книжным фондом. Всего же для участников свои двери откроют более 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки, — рассказала она.

Темой акции станет Год педагога и наставника в России. Участвующие в ней учреждения будут работать с 18:00 27 мая до 02:00 28 мая. В программе мероприятий — творческие мастер-классы, театральные читки, спектакли и литературные лекции.

Например, в библиотеке № 19 имени Ф. М. Достоевского в 20:00 пройдет вечер «Островский и театр» от актеров театра Et Cetera, а в 21:00 — концерт-беседа «Петровские канты». Библиотека-медиацентр № 67 приглашает москвичей на интерактивную выставку «Малоизвестные строки известных авторов».

Помимо этого, в 19:00 здесь начнется читка-перформанс пьес Теннесси Уильямса и Антона Чехова в исполнении актеров Театра Романа Виктюка.

Акция «Библионочь» стартует по всей России 27 мая. Организаторами акции станут Минкульт и портал «Культура.РФ». В качестве координатора выступит Российская государственная библиотека (Ленинка).