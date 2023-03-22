Акция «Библионочь» пройдет по всей России 27 мая

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В 2023 году всероссийская акция «Библионочь» пройдет 27 мая. Об этом в среду, 22 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Она отметила, что в этом году мероприятие пройдет в Общероссийский день библиотек. Темой акции станет лозунг «Читаем вместе».

— Приглашаю наши библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции и порадовать читателей своими яркими проектами, — написала Любимова в своем Telegram-канале.

Организаторами акции станут Минкульт и портал «Культура.РФ». В качестве координатора выступит Российская государственная библиотека (Ленинка).

Театр «Модерн» 27 марта в рамках акции «Ночь театров» представит театральную фантазию по мотивам пьес Александра Островского. Всего в мероприятии примет участие более 100 площадок.

В рамках акции пройдет большое количество авторских встреч, специальных проектов, мастер-классов. Многие мероприятия будут приурочены к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского.