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Собянин: Свыше 24 тысяч дворов в Москве привели к единому стандарту комфорта

Лейла Алиева
Город
Собянин: Свыше 24 тысяч дворов в Москве привели к единому стандарту комфорта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Алабяна Карта всех событий

Более 24 тысяч дворов в столице привели к единому стандарту комфорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 16 мая.

— В этом году запланировали работы во всех округах. Один из самых крупных проектов на северо-востоке столицы — благоустройство целого квартала вдоль Северодвинской улицы. Приведем в порядок семь дворов, — рассказал он.

В районе Сокол планируется привести в порядок две большие дворовые территории в границах улиц Алабяна и Панфилова. Здесь на четырех детских площадках установят новое оборудование.

Во дворах на улице Кременчугской и Кутузовском проспекте специалисты разделят пространство на три зоны: для малышей, ребят постарше и взрослых. Кроме того, в Зеленограде продолжится работа по благоустройству дворов в Савелках и Старом Крюкове, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы. По его словам, за последнее десятилетие вдоль Алтуфьевского шоссе реализовали многие крупные проекты по программе «Мой район», в частности решили транспортную проблему.

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