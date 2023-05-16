«Клоуны и самородки»: создатель российской версии Евровидения раскрыл подробности о конкурсе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

«Русоведение» — новый музыкальный конкурс, который планируется проводить в России вместо Евровидения. О том, каким оно будет и сможет ли заменить известное во всем мире шоу, «Вечерней Москве» рассказал шоумен Стас Барецкий.

Он отметил, что был постоянным зрителем Евровидения с момента возникновения шоу, когда оно только появилось, и застал его первые выпуски:

— Поначалу оно мне нравилось, я видел ярких людей, которые пытались показать свой талант. Видел многих молодых и подающих надежды лиц. Если сравнивать с сегодняшним днем, то это, конечно, уже не та площадка и не тот конкурс. Теперь это политическая арена. Поэтому я перестал быть фанатом этого конкурса после всех закидонов.

Последний конкурс, как рассказал собеседник «ВМ», вызвал в нем волну возмущения:

— Посовещавшись с коллегами, мы подумали организовать свой российский конкурс «Русоведение», решили, что будем плагиатить этот конкурс у Европы без стеснения и делать свое шоу на территории России.

Музыкальное шоу, как заявил Барецкий, останется международным, а проводить его будут ежегодно:

— Конкурс останется международным, но будет на территории России. Уже сейчас идет глобальная переписка с латинской Америкой, Африкой, Кубой и другими странами, которые будут готовы принять участие в этом конкурсе. Постараемся проводить его каждый год так же, как и конкурс Евровидение.

Участие в «Русоведении» смогут принимать не только профессионалы, но и талантливые любители, заверил Барецкий:

— Мы будем проводить концерты, где будут отбираться участники этого конкурса как среди профессионалов, так и среди любителей, которые хотят прославиться.

Барецкий отметил, что идею конкурса уже одобрил Филлип Киркоров:

— Мы будем делать веселей конкурс, а не шоу патриотической песни. Это будет весело и в лучших традициях Евровидения. Будут выступать музыкальные клоуны и самородки. Настоящая феерия на сцене, и «Русоведение» должно быть именно таким! Филипп Киркоров уже поддержал эту идею, а у него большой опыт работы на конкурсе.