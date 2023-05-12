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Соседов объяснил, почему Пугачевой не могут запретить въезд в Россию

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Соседов объяснил, почему Пугачевой не могут запретить въезд в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вправе посещать Россию, так как это ее родина и никто не может ей запретить приезжать сюда. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, Примадонна не позволяла себе негативной риторики в отношении российских властей или жителей, следовательно, никто не может ей ограничить доступ в страну.

— Нужно сказать, что многие артисты, которые уехали из страны, оказались на чужой земле абсолютно ненужными. В Израиле, где огромное число русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной. Если поднимать тему с ее возвращением в Россию — поездками «туда-сюда», я считаю, она вправе это делать. Это ее страна, я не помню, чтобы она «толкала» антироссийские речи и лозунги, поэтому ей не могут запретить посещать Россию, — заявил Соседов.

Музыкальный критик также отметил, что помимо похорон Валентина Юдашкина, на которые приезжала Алла Борисовна, она возвращается в Россию, чтобы напомнить о своем существовании.

— Когда ты сошел с пьедестала, ты пытаешься привлечь к себе внимание подобными дешевыми трюками — попиариться лишний раз, чтобы о тебе говорили вновь и вновь, — заключил собеседник «ВМ».

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. Уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

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