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Церемония прощания с Валентином Юдашкиным началась на Троекуровском кладбище

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Церемония прощания с Валентином Юдашкиным началась на Троекуровском кладбище
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным началась на Троекуровском кладбище. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

В траурном зале собралось около 100 человек. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту. Он сумел продемонстрировать, что в России способны создавать роскошные и изящные платья, а женщины умеют красиво одеваться.

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