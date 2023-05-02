«Он обожал, чтобы его окружала красота»: Лисовец выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Модельер Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. В беседе с «Вечерней Москвой» стилист, парикмахер, дизайнер, телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной мэтра моды.

По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту. Он сумел продемонстрировать, что в России способны создавать роскошные и изящные платья, а женщины умеют красиво одеваться.

Он добавил, что именно благодаря Юдашкину лучшие мировые подиумы сумели оценить российский стиль.

— Валентин любит облачать женщин в прекрасные платья, его рука создавала неповторимые образы. И мир это оценил. Он обожал, чтобы его окружала красота. Очень жаль, это невосполнимая потеря, — сказал стилист.

Лисовец напомнил, что если кутюрье Вячеслав Зайцев был законодателем старой советской школы моды, то Юдашкин — это новая эра в истории отечественной модной индустрии. Любая уважающая себя знаменитость в РФ считала честью иметь платья от его модного дома.

Валентин Юдашкин являлся заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он получил российский орден Почета, а в 2013-м — «За заслуги перед Отечеством» IV степени.