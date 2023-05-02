Талант с детства: ушел из жизни известный кутюрье Валентин Юдашкин

Фото: РИА Новости

В возрасте 59 лет из жизни ушел известный российский модельер, народный художник, заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Его считали русским Пьером Карденом за выдающиеся наряды, которые выбирали главные модницы не только нашей страны, но и зарубежья. «Вечерняя Москва» вспоминает ключевые моменты из биографии известного модельера.

Любовь к кройке и шитью с детства

Юдашкин родился в подмосковном поселке Боковка 14 октября 1963 года. И уже в детстве у него проявился не типичный талант для мальчишек того времени к созданию одежды. Сначала он просто рисовал картинки, но чуть позже простые рисунки сменили первые эскизы образцов одежды.

Конечно, прежде чем начать создавать по-настоящему достойные наброски нарядов, модельеру пришлось пройти нелегкий путь из неудач и падений. К тому же родители Юдашкина без особого энтузиазма отнеслись к увлечению сына. В их мечтах он должен был состояться в более мужской профессии. Тем не менее их мудрости и опыта хватило, чтобы не мешать мальчику заниматься любимым делом.

После окончания школы Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования. Спустя год Юдашкина призвали в армию, где он продолжил придумывать образцы одежды, которыми продолжил заниматься вплотную сразу после возвращения в институт. Юдашкин защитил сразу две дипломных работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

1/14 2013 год / Фото: РИА Новости 2/14 2018 год / Фото: РИА Новости 3/14 С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 4/14 С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС 5/14 С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 6/14 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 7/14 С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 8/14 Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС 9/14 Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости 10/14 1996 год / Фото: РИА Новости 11/14 С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости 12/14 С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости 13/14 2018 год / Фото: РИА Новости 14/14 На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости

Путь успеха

Свой путь до легендарного модельера Юдашкин начинал с должности старшего художника при Министерстве бытового обслуживания. Он совмещал сразу три должности:

стилист;

визажист;

модельер.

И уже тогда он создал эскизы экипировки сборной Советского Союза по парикмахерскому искусству, которая участвовала в международных состязаниях. С этого момента Юдашкин стал лицом российской моды за границей.

Свою первую коллекцию кутюрье представил в 1987 году. Дебют состоялся в гостинице «Орленок», и благодаря этому показу Юдашкин прославился на всю страну. А ключевое платье показа произвело фурор в мире моды.

1988 год запомнился для Юдашкина открытием собственной фирмы Vali-Мода в соседнем здании от «Союзтеатра». Именно благодаря такому местоположению кутюрье был замечен легендами французской моды и получил приглашение в Париж.

Париж

В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже модельер представил триумфальную коллекцию «Фаберже», которая была выполнена в стиле яиц известного на весь мир ювелира. После того как кутюрье начал регулярно участвовать в Неделе моды, его платья стали особенно популярны во всем мире.

Именно Юдашкин первым и единственным за все время существования русской модной индустрии вошел в парижский Синдикат высокой моды в статусе члена-корреспондента. Это помогло ему открыть собственный дом моды. На создании одежды он не остановился и разработал очки, ювелирные украшения и предметы интерьера для московских бутиков.

Нельзя не отметить особенный трепет к родине у известного модельера. В его нарядах всегда можно было заметить отсылку к национальному колориту. У него получалось передать это благодаря аксессуарам или отделке вещей.

Валентин Юдашкин наших дней ассоциировался с целым брендом, который занимался разработкой не только одежды, но и текстиля, меховых изделий, а также посуды. Его модная империя стремительно развивалась, сохраняя прежнее качество и отдавая дань памяти своему происхождению. Его коллекция одежды «Русская жара» стала отсылкой к народному костюму. Яркие цветовые решения в сочетании с объемными головными уборами, меха и кружева создали незабываемые образы.

А уже в 2015 году, вдохновенный Парижем, Юдашкин произвел фурор своей новой коллекцией одежды. Нежные платья были украшены аппликациями из бутонов и страз.

Кутюрье умел идти в ногу со временем и соответствовать запросам поколений. Так, в 2018 году на модной неделе в Париже он представил новую коллекцию, в которой отлично сочетались жакеты, платья и пальто авангардного кроя. Кстати, модное дефиле от Валентина Юдашкина было единственным из показов российских дизайнеров, официально включенных в расписание Недели моды в Париже.

Летом 2022 года Юдашкин представил новую коллекцию, на которую его вдохновили работы ювелирного дома Bvlgari. Показ прошел в парке «Зарядье», мероприятие посетили многие артисты: певица Жасмин, Филипп Киркоров с отцом, Сергей Зверев. Вещи из новой коллекции модельера были украшены жемчугом и золотом.

Кутюрье запомнился публике не только яркими нарядами и особой индивидуальностью. При жизни он занимался и благотворительностью. В 2021 году модельер представил благотворительный проект «Сияй! Не дай себе погаснуть!». Он подготовил наряды для женщин, которые находятся на разных этапах борьбы с раком.

Знаменитости в его образах

Среди клиенток знаменитого кутюрье — Людмила Гурченко, Наталья Ветлицкая, Филипп Киркоров, Светлана Медведева, Ольга Слуцкер и Наталья Ионова (Глюкоза). Свадебное платье певица тоже заказывала у Юдашкина.

Творчество талантливого дизайнера было замечено и первой леди СССР Раисой Горбачевой. Она стала одной из первых российских женщин, которая заметила талант модельера и регулярно заказывала у него наряды.

Из иностранных звезд на светских раутах в платьях Юдашкина блистали Мила Йовович и Кейт Уинслет.

Личная жизнь

Конечно, такого головокружительного успеха было бы трудно добиться, если бы за спиной модельера не было надежного тыла. Супруга модельера Марина Юдашкина настолько верила в способности и талант мужа, что пожертвовала собственной карьерой стилиста. В 1990 году у них родилась дочь Галина, которая унаследовала творческие способности родителей и стала фотографом и креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin.

В 2016 году дочь подарила отцу внука Анатолия, весной 2018-го — еще одного, Аркадия. В третий раз Юдашкин стал дедушкой спустя четыре года. Внучку назвали Агатой-Ариеллой.

В 2019 году Галина пошла под венец в авторском платье своего отца, которое создавалось целых девять месяцев, а многие гости посетили торжество в костюмах знаменитого модельера.

Награды

Известный кутюрье при жизни заслужил множество наград: