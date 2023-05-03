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Приметы и советы

Алла Пугачева вернулась в Москву

Полина Пашкина
Общество
Алла Пугачева вернулась в Москву
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вместе со своим супругом, Максимом Галкиным*, уехала из России вместе с детьми осенью прошлого года. Пара обосновалась в Израиле. Теперь же Пугачева вернулась в Москву. Об этом в среду, 3 мая, сообщила ее помощница Елена Чупракова.

Пойдет ли артистка на прощание с ее другом, модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая в возрасте 59 лет, неизвестно. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Уточняется, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью.

— Я пока у нее даже не спрашивала еще, — ответила Чупракова на вопрос, посетит ли Пугачева прощание.

Церемония запланирована на 6 мая, ее проведут на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что в случае, если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что певица возвращалась в Россию в августе 2022 года, чтобы договориться с высокопоставленными чиновниками о будущем своего супруга Галкина.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

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