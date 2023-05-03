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Приметы и советы

«Никому нигде не нужны»: Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ

Полина Пашкина
Общество
«Никому нигде не нужны»: Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Если певица Алла Пугачева решит вернуться в Россию, ей придется извиняться перед публикой и страной. При этом возможность ее приезда в страну не исключена. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, никто никого, в том числе Пугачеву, из страны не выгонял. Каждый из артистов уехал по доброй воле, а значит, им же и принимать решение, возвращаться или нет.

— Тяжело без Родины, тяжело без признания, тяжело без того места, где ты пользуешься спросом и уважением. Сегодня это особенно чувствуется. Дома стены помогают, дома стены согревают. На чужбине всегда мы никому нигде не нужны, — сказал Пригожин.

Продюсер уважает возраст певицы, однако отказался давать оценку ее поведению. Пригожин заключил, что самой артистке придется отвечать за свои поступки как перед аудиторией, так и перед страной, передает «Царьград».

24 апреля сообщалось, что Максим Галкин* и Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Артисты просили за свой особняк один миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже особняка велись с осени прошлого года.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

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