Симоньян рассказала, зачем Пугачева приезжала в прошлом году в Москву

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Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что певица Алла Пугачева возвращалась в Россию в августе 2022 года, чтобы договориться с высокопоставленными чиновниками о будущем ее мужа, юмориста Максима Галкина*.

— Пугачева же приезжала. Ни задалось, я так понимаю. Да, прошлась насколько я знаю, по высоким кабинетам, как видите, вернулась обратно, — заявила журналистка в эфире программы «Новые русские сенсации».

Также Симоньян заявила, что предавшим родину знаменитостям не нужно надеяться на чью-либо помощь и рекомендовала забыть про «договорняки».

Пугачева вместе с мужем и детьми переехала в Израиль поти сразу же после начала специальной операции.

24 апреля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Артисты просили за свой особняк один миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже особняка велись с осени прошлого года.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.